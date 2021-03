Coronavirus, controlli a tappeto dei carabinieri: sanzionati senza mascherina in 24

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno eseguito nell’ultimo fine settimana controlli a tappeto sul territorio. Nello specifico sono state effettuato verifiche volte al rispetto delle norme anti contagio. Complessivamente sono state controllate 142 persone, di cui 24 sanzionate per mancanza di mascherina, 1 sanzionata per l’inosservanza della sospensione delle attività dei centri ricreativi (ed è stata applicata la chiusura del locale per cinque giorni). Inoltre sono stati controllati 68 veicoli, di cui 1 sottoposto a sequestro amministrativo; controllati 5 uomini sottoposti al regime degli arresti domiciliari nonché sono state elevate una decina di sanzioni per violazioni del codice della strada.