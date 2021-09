Rifiuti trasportati in maniera illegale: denunciati in 6

Controlli a tappeto dei carabinieri in merito al trasporot dei rifiuti. I militari - con la collaborazione del Noe, del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri Forestali e del Nucleo Ispettorato del Lavoro - hanno denunciato sei persone. Nello specifico i carabinieri della compagnia di Acireale hanno denunciato due acesi di 21 e 28 anni per attività di gestione rifiuti non autorizzata in quanto, a bordo di un Piaggio Porter, trasportavano una notevole quantità di ferro e scarti di lavorazione edile; a Pedara sono stati denunciati tre catanesi di 19, 41 e 42 anni per trasporto di rifiuti pericolosi e violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

I tre sono stati controllati a bordo di un autocarro Fiat Iveco nel cui cassone sono stati trovati notevoli quantità di ferro, nonché batterie al piombo esauste. Infine ad Aci Bonaccors è stato denunciato un 46enne per attività di gestione rifiuti non autorizzata poiché, privo della documentazione, trasportava rifiuti vegetali e scerbature proventi da attività di giardinaggio a bordo di un autocarro Iveco Daily.