Motociclisti indisciplinati, raffica di sanzioni dei carabinieri

Prosegue la campagna di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alle condotte di guida indisciplinate e irresponsabili dei carabinieri. Durante l’ultimo quadrimestre i militari hanno sanzionato oltre 86 motociclisti, decurtando 265 punti sulle patenti e sottoponendo a fermo amministrativo 73 motoveicoli. Per guida senza casco, sono stati multati 53 motociclisti e scooteristi. Sei, nell'ultimo mese, le violazioni per trasporto di minori sotto i 5 anni su moto o scooter. Ventisette i multati per guida senza patente. "Purtroppo la guida di motocicli e ciclomotori senza l’utilizzo del casco è un fenomeno ancora piuttosto diffuso nel capoluogo etneo, che causa vittime e feriti ogni età", affermano i carabinieri. "Ancora più pericoloso è poi il trasporto dei bambini sulle due ruote sotto i 5 anni, spesso cos’ piccoli da dover essere posti in piedi sulla pedana del mezzo davanti al conducente, a dispetto di qualsiasi forma di sicurezza. L'attività condotta dai militari è quindi volta a richiamare l’attenzione di adulti e giovanissimi sui gravi rischi che questi comportamenti incoscienti possono comportare alla loro incolumità. Far osservare queste norme del Codice della strada, infatti, può essere determinante nel trasformare una possibile disgrazia in una vita salvata", concludono.