Controlli dei carabinieri: in una stalla trovati farmaci dopanti per i cavalli

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio straordinario del controllo del territorio nel comune di Mascalucia. In particolare i militari, coadiuvati anche da medici del servizio veterinario dell’Asp di Gravina di Catania, hanno effettuato un’ispezione all’interno di una stalla in via Capo di Gallo, al cui interno vi era un cavallo di proprietà di un 22enne del posto, riscontrando però anche la presenza di farmaci dopanti destinati all’animale che, mancante di appropriata documentazione sanitaria, è stato per tal motivo sottoposto a sequestro amministrativo dai medici dell’Asp.

A seguito dei controlli stradali effettuati nei punti nodali del centro etneo, sono state identificate 11 persone e sottoposti a controllo 9 veicoli, attività questa che ha portato alla denuncia di un 20enne trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri.