Scoperta una "crack house" a San Cristoforo, 4 arresti: i clienti pagavano anche in monete

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato per spaccio di droga tre catanesi pregiudicati e un bangladese. La banda di spacciatori, di età compresa tra i 23 e i 41 anni, aveva creato a San Cristoforo, una ennesima base logistica per lo smercio di crack. Individuato l'immobile sospetto, un monolocale preso in affitto in via Salvatore di Giacomo, i militari dell'Arma hanno quindi deciso di predisporre un servizio di osservazione nei pressi dell'appartamento, mimetizzandosi tra la gente quartiere.

Centro di spaccio aperto tutta la notte

Il momento più propizio che ha permesso ai "lupi" dell'Arma di intervenire si è presentato dopo qualche ora, quando gli investigatori hanno visto due avventori entrare alla corte che ospitava la "crack house", aperta tutta la notte. Uno dei carabinieri, accodandosi ai due avventori, è riuscito ad accedere al cortile ed a raggiungere il monolocale, per poi qualificarsi. A quel punto, il bangladese, che aveva il compito di accogliere gli acquirenti sull’uscio dell’appartamento, ha tentato di chiudere la porta per sbarrargli l'ingresso. Ma il tentativo è stato vano perché sul posto sono arrivati gli altri colleghi e la squadra è riuscita ad entrare nell’abitazione.

Sul tavolo 100 euro in monetine

Al suo interno i carabinieri hanno trovato un grande tavolo in legno sul quale erano posizionati uno schermo 32 pollici collegato a tre telecamere, che consentiva di monitorare l’intero perimetro dell’abitazione. Ernao presenti anche due pulsanti, usati per aprire i portoncini di ingresso in maniera automatica, un bilancino digitale di precisione, diversi rotoli di carta argentata usati per il confezionamento dello stupefacente, alcuni fogli riportanti nominativi e somme di denaro ed oltre a cento euro in monete. Le dosi di questo derivato della cocaina costano infatti pochie euro e gli acquirenti racimolano il necessario compiendo spesso anche altri reati. I carabinieri, infine, hanno trovato, vicino a una scala in legno che conduceva a un piano ammezzato, due bustine: una conteneva una decina di grammi di crack e l’altra una sostanza per tagliarla. Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati ed i quattro uomini posti in stato di arresto.