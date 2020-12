I regali di Natale dei Carabinieri di Catania ai bambini ricoverati al Garibaldi Nesima

Il colonnello Rino Coppola, comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, accompagnato da una delegazione di militari dell’Arma, ha consegnato stamattina, nelle mani del direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, una serie di regali da distribuire ai bambini ricoverati in Pediatria in occasione del Santo Natale.

"Siamo davvero dispiaciuti – ha detto il colonnello Coppola – di non poter consegnare direttamente i regali ai piccoli ricoverati, ma siamo sicuri che potremo rifarci l’anno prossimo. Abbiamo deciso di scegliere gadget specifici dell’Arma proprio per creare un ulteriore contatto con la comunità e rafforzare un clima di fiducia adeguato con il cittadino”.

La cerimonia di consegna, alla quale hanno partecipato il direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Nesima, la dott.ssa Lita Mangiagli, il direttore della Pediatria, dott. Antonino Palermo, il direttore della Chirurgia Pediatrica , dott. Sebastiano Cacciaguerra e il direttore della Rianimazione Pediatrica, dott.ssa Giuseppina Stancanell,i ha visto intervenire anche numerosi medici e infermieri in servizio presso il dipartimento materno-infantile diretto dal Prof. Giuseppe Ettore.

“Annualmente – ha detto il manager del Garibaldi – il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ci dimostra il suo affetto e la sua vicinanza. Stare vicino a quei bambini che trascorreranno il Natale tra le mura di un ospedale è un grande segnale di sensibilità verso la nostra struttura e l’intero territorio. Ringrazio, dunque, il Colonnello Coppola e l’intero corpo dei carabinieri per il bellissimo gesto e per quanto fanno ogni giorno per la sicurezza di noi cittadini”.