Furti di salumi in trasferta, denunciato un giovane catanese

È stato denunciato all'Autorità giudiziaria un ventiduenne catanese ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti nel centro abitato di Giarratana. I fatti risalgono all'11 gennaio quando la titolare di una nota salumeria di Giarratana ha denunciato ai carabinieri un furto perpetrato nel proprio esercizio commerciale. Quella stessa notte ignoti avevano forzato la porta d'ingresso in alluminio penetrando nel locale rubando salumi e 2mila euro in contanti. Attraverso articolata attività di indagine, con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i carabinieri di Giarratana sono riusciti a individuare il responsabile del furto. L'autore, identificato in un giovane catanese, che avrebbe agito in concorso con altri due complici ancora ignoti, si era reso responsabile nella stessa notte anche del furto di sei catalizzatori da autovetture parcheggiate nelle strade di Giarratana.