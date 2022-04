Carabinieri sventano un furto, denunciato un 34enne

Controlli a tappeto del territorio da parte dei carabinieri di Caltagirone, con i colleghi del reggimento Sicilia. Nello specifico sono state battute le aree nel centro storico e nell’immediata periferia della città con la presenza di numerosi posti di controllo in corrispondenza dei cruciali snodi viari. Sono state identificate 42 persone e controllati 23 veicoli, con sanzioni per 1500 euro, per mancanza di copertura assicurativa e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nel corso dell’attività, tra l’altro, i militari hanno sorpreso due uomini intenti a rubare: i carabinieri transitando in piena notte per la via Minosse, hanno notato i due mentre erano intenti ad asportare un motocoltivatore dal cortile privato interno di un condominio. Uno dei due malviventi, alla vista dei militari, è riuscito a sfuggire approfittando dell’oscurità mentre il suo complice, un 34enne del posto, è stato invece bloccato, identificato e denunciato all’autorità giudiziaria.