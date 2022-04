Tenta di rubare i cerchi di un'auto, vede i carabinieri e fugge: denunciato

E' stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Gravina di Catania un 30enne intento a rubare i cerchi da un'auto in sosta. L'uomo è accusato di furto aggravato e a indicare il furto è stato un residente che ha allertato il 112. Il 30enne stava armeggiando in via Principato di Monaco, a Gravina, vicino a una Ford parcheggiata in strada: vedendo i militari si è dato alla fuga seminando per strada una chiave a croce che stava utilizzando per smontare i bulloni, salvo poi dirigersi verso una vasta area verde poco distante.

Il fuggitivo, nel tentativo di “imboscarsi” e far perdere le sue tracce tra la vegetazione, ha anche perso il telefono cellulare che, recuperato dai carabinieri, ha iniziato a squillare in

continuazione. Proprio la suoneria del telefono ha allertato il 30enne che, accortosi di averlo perso e pensando che fosse poco distante da lui, è “sbucato” dalle sterpaglie dove si era nascosto per cercare di recuperarlo, trovando però anche i carabinieri che lo hanno bloccato.