Tenta di rubare delle pedane da un cantiere edile, 35enne arrestato a Mascalucia

I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 35 anni per furto aggravato messo a segno in un cantiere edile. Una pattuglia dei carabinieri in servizio notturno, mentre transitava in via Roma, ha notato un veicolo con il portellone posteriore aperto fermo nei pressi di un cantiere edile. Il proprietario del mezzo, alla loro vista, ha tentato di chiudere repentinamente il vano bagagli. Ricevendo dal 35enne spiegazioni poco credibili circa la sua presenza sul posto in quell'ora insolita, i militari hanno proceduto alla perquisizione della sua auto. All’interno è stata trovata una pedana in zinco, sistemata nel bagagliaio, ed altre tre pronte per essere aggiunte al carico dopo essere state prelevate dal vicino cantiere edile. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.