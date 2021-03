Autolavaggio con due lavoratori in nero: sospesa la licenza

Inoltre i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 9mila euro, procedendo altresì al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali per 1000 euro

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, coadiuvati dai colleghi del nucleo ispettorato del Lavoro di Catania, hanno eseguito diverse ispezioni ad attività commerciali. In una di queste, un autolavaggio di via San Nicolò, i militari hanno accertato l’impiego di 2 lavoratori italiani in nero. Nella circostanza, oltre a sospendere temporaneamente l’attività lavorativa, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 9mila euro, procedendo altresì al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali per 1000 euro.