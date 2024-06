Librino, nasconde 51 grammi di cocaina nella custodia degli occhiali: arrestato pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa ha arrestato un pusher catanese di 50 anni, sorpreso con 51 grammi di cocaina. I militari sono intervenuti in via Gelso Bianco, nel popoloso quartiere di “Librino”, arrestando per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un uomo del posto, già gravato da specifici precedenti penali. I carabinieri hanno “agganciato” il 50enne, mentre stava transitando a bordo della sua Fiat Punto e lo hanno quindi fermato.

L’uomo, sin dalle prime fasi del controllo, ha manifestato evidenti segnali di insofferenza all’attività in corso, tanto da presentare tremore alle mani, difficoltà a parlare ed eccessiva sudorazione. Immediata la perquisizione sulla persona del 50enne, già conosciuto ai militari operanti, ed anche sul veicolo, dove i carabinieri hanno subito scoperto il motivo di quella agitazione. In effetti il pusher aveva ben nascosto, sopra la pedaliera dei comandi dell’auto, una custodia per occhiali in pelle di colore nero al cui interno, gli operanti hanno trovato un involucro avvolto da nastro isolante di colore nero.

Aperta con cura il pacchetto, gli investigatori hanno rtrovato ben 51 grammi di cocaina, dalla quale si sarebbero potute ricavare circa 250 dosi che avrebbero poi fruttato “al dettaglio” circa 4 mila euro. Nello stesso nascondiglio i carabinieri hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante. Droga e bilancino sono stati sequestrati mentre il pusher è stato messo in sicurezza dai militari dell’Arma e posto a disposizione dell’autorità giiudiziaria, che nel convalidare l’arresto, ha stabilito per lui la misura cautelare della custodia in carcere.