Carne avariata nei preparati, macellaio denunciato dai carabinieri

I carabinieri e i Nas hanno denunciato un 57enne per tentata frode in commercio. I militari sono intervenuti nel reparto per la preparazione di pietanze di un discount e hanno accertato che la carne adoperata per la preparazione dei cibi era scaduta già da qualche giorno, ovvero i prodotti in vendita, destinati al consumo umano, erano stati cucinati con carne avariata. Quasi 2 chili di carne sono stati sequestrati e il titolare della ditta di produzione carni che riforniva il supermarket, che era anche il responsabile del reparto, è stato penalmente denunciato per tentata frode in commercio.

I carabinieri hanno, poi, esercitato attività di verifica del rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari residenti a San Cristoforo, constatando la presenza in casa di tutti i 20 soggetti sottoposti a controllo. Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale.