Minorenne ruba una tv in un appartamento, beccato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Mascali hanno arrestato un 17enne giarrese. Il giovane lo scorso 21 settembre a Mascali si era reso protagonista di un furto in abitazione, a seguito del quale si era impossessato di un televisore. L’attività investigativa condotta dai militari mascalesi si era immediatamente avvalsa anche dei numerosi sistemi di videosorveglianza della zona. L'analisi delle immagini ha loro consentito d’identificare l’autore del reato, sfruttando la loro conoscenza diretta del giovane per fatti pregressi. Il minore pertanto, come disposto dall’autorità giudiziaria è stato collocato presso una comunità.