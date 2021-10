Nas, sequestro di 300 prodotti per “Halloween” contraffatti e non sicuri

Nell’ambito dei controlli contro la contraffazione ed il commercio illecito di giocattoli, i carabinieri del Nas di Catania hanno ispezionato un grossista di nazionalità cinese nell’hinterland della città, sequestrando oltre 300 prodotti tipici della festività di “Halloween” importati senza il marchio obbligatorio di conformità, privi di etichetta in lingua italiana e che non rispondevano ai requisiti di sicurezza e buona fabbricazione imposti dalle norme comunitarie per causa della scarsa qualità dei materiali impiegati e dell’assemblaggio molto approssimativo.

"Qualsiasi prodotto importato posto in libera circolazione nel territorio nazionale ed europeo, deve essere munito del cosiddetto marchio CE, che ne certifica la conformità ai requisiti imposti dalla vigente normativa in termini di qualità dei materiali utilizzati e criteri costruttivi. In alcuni casi è prevista anche l’apposizione di marchi di qualità specifici, soprattutto per i materiali infiammabili o per i componenti elettronici, che devono essere preventivamente sottoposti a severe verifiche da parte di enti certificatori quali, ad esempio, IMQ, UNI, ISS ecc", precisano i carabinieri del Nas. La merce rinvenuta dai carabinieri è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca disposta dalla competente autorità amministrativa, a cui il cittadino extracomunitario è stato segnalato.