Operazione 9x21: i nomi degli arrestati

Nella giornata di oggi la Procura Distrettuale della Repubblica del Tribunale di Catania ha delegato ai carabinieri di Catania l’esecuzione di 9 misure custodiali, di cui 5 in carcere e 4 di arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione 9×21. L'attività investigativa ha portato alla luce un articolato sistema criminoso capeggiato dal 32enne Salvatore Natale Mirabella, in cui tossicodipendenti, per pochi euro o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare a no vax la certificazione green pass. Per una delle "cavie", è stata infatti accertata la somministrazione di tre dosi di vaccino in meno di un mese, a grave rischio per la propria salute.

