Operazione Concordia: le foto degli arrestati

Sono 22 le persone coinvolte nell'operazione dei carabinieri. Tutte sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In dieci sono finiti in carcere, sette ai domiciliari, mentre per cinque è scattato l'obbligo di dimora. L'indagine, denominata Concordia dall'omonima via in cui si sono principalmente concentrate le indagini, ha consentito di disarticolare due gruppi criminali, uno che gestiva una fiorente piazza di spaccio radicata nello storico quartiere catanese di San Cristoforo e un altro specializzato, invece, nella vendita di stupefacente del tipo cocaina e crack a domicilio e su ordinazione che riforniva, in particolare, gli ambienti della movida catanese

Misura cautelare in carcere:

- BALSAMO Michele, classe 1965, già detenuto agli arresti domiciliari

- CALTABIANO Alessandro, classe 1994, già detenuto agli arresti domiciliari

- CALTABIANO Carmelo, classe 1968

- FUSELLI Orazio, classe 1991, già detenuto agli arresti domiciliari

- MANFREDI Giancarlo, classe 1992 già detenuto agli arresti domiciliari

- MOTTA Alessandro, classe 1991

- RAIA Massimo, classe 1971

- SAPUPPO Francesco, classe 1945, già detenuto agli arresti domiciliari

- GRILLO Mario, classe 1991

- FARINELLA Eugenio, classe 1971

Per gli altri fermati, arresti domiciliari e misura cautelare dell’obbligo di dimora.