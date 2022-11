I carabinieri lo trovano con pistola, passamontagna e guanti: arrestato un 28enne

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un 28enne di Santa Venerina, già noto alle forze dell’ordine, per “detenzione di arma clandestina e ricettazione”. I militari dell’Arma a seguito di segnalazione giunta al 112, si sono recati tempestivamente presso un’area di servizio, nel territorio del comune di Giarre, dove il sistema di localizzazione Gps di un’autovettura, poco prima rubata a Giarre, ne segnalava la presenza.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l’autovettura segnalata, una Fiat Panda in sosta nei pressi delle colonnine di rifornimento e, pertanto, hanno proceduto al controllo del 28enne di Santa Venerina seduto al lato guida il quale, è stato notato dai carabinieri nascondere qualcosa sotto il sedile. Effettuata una perquisizione all’interno dell’auto, nascosti sotto il tappetino poggiapiedi, i militari hanno trovato una pistola a salve modificata con il serbatoio contenente sei cartucce, la sicura non inserita e pronta all’uso, nonché un passamontagna, un paio di guanti in lattice ed uno di lana, verosimilmente, cioè, l’occorrente per la realizzazione di una rapina.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la pistola sarà inviata al Ris carabinieri di Messina al fine di verificarne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre il 28enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.