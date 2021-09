L'associazione "Andromeda" premia i carabinieri del comando etneo

Questa mattina alle ore 12, all’interno della sala “Briefing” del comando provinciale dei carabinieri di Catania, il dottor Enrico Raia, Presidente dell’Associazione di volontariato “Andromeda – coordinamento Emilia Romagna", accompagnato dal coordinatore regionale nell’ambito del progetto di utilità sociale “Seminare Coesione”, ha consegnato al Comandante Rino Coppola un' attestazione in segno di riconoscenza e gratitudine per il servizio reso nel contrasto alla criminalità organizzata. Inoltre, nell’ambito della 12esima edizione speciale del premio “Difesa e Sicurezza”, tributato agli appartenenti alle forze dell'ordine, Raia ha premiato con delle medaglie 10 carabinieri distintisi per atti di solidarietà e servizio, ricordando anche il recente episodio verificatosi in Acireale in cui è rimasto gravemente ferito il vice brigadiere Sebastiano Grasso. E' stato donato un crest dell’associazione “Andromeda” al comandante provinciale, che lo consegnerà personalmente al militare ancora in cura per le lesioni subite. Per l’occasione è stata promossa, d’intesa con Poste Italiane ed il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, l’emissione di una cartolina postale celebrativa dell’evento, il cui annullo è avvenuto contestualmente allo svolgimento della cerimonia.