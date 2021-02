Il cane "Zero" fiuta la droga e il pusher finisce in manette

I carabinieri della stazione Aci Catena, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 28enne per spaccio. I militari lo tenevano d'occhio da tempo e hanno così deciso di effettuare una perquisizione presso la sua abitazione in via Blanco nel corso della quale l’uomo, per alleviare i suoi guai giudiziari, ha spontaneamente consegnato un contenitore con 30 dosi di cocaina.

Suo malgrado, però, il pastore tedesco “Zero” ha agevolmente percepito che non tutta la droga era stata consegnata infatti, nella camera da letto, ha segnalato la presenza di due involucri contenenti ulteriori 10 grammi circa di cocaina, nonché bustine in plastica per il confezionamento al minuto delle dosi per la vendita e 3 bilancini di precisione. La ricerca poi è stata estesa anche ad un garage di cui l’arrestato aveva l’utilizzo e nel quale, in particolare, i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di marijuana a testimonianza della "manipolazione" dello stupefacente da parte dell’uomo. L’arrestato è agli arresti domiciliari.