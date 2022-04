Controlli a tappeto dei carabinieri: il cane "King" pesca uno spacciatore

Controllo a tappeto del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre con i colleghi dei cinofili di Nicolosi. Sono state identificate 28 persone e controllati 16 veicoli con diverse sanzioni per la mancanza di cinture e di assicurazione. Inoltre è stato segnalato un assuntore di marijuana di 37 anni e i militari hanno effettuato delle ricerche mirate in alcune abitazioni di Giarre, trovando all'interno di un appartamento in via Mattarella una quantità di droga.

Nello specifico un 35enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio: il cane dei cinofili “King” ha fiutato marijuana all’interno di un pensile della cucina. E' stato trovato un quantitativo di oltre 100 grammi di marijuana nascosto in diversi nascondigli all’interno dell’abitazione e nel garage di pertinenza dell’abitazione.