Randazzo, ubriaco alla guida e con coltelli in auto: denunciato

I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un 34enne rumeno per porto abusivo di armi e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza. La notte scorsa i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo il 34enne. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato 3 coltelli nell’abitacolo dellaFord Mondeo di cui il fermato era alla guida. I carabinieri hanno sequestrato i coltelli, per i quali il 34enne non ha saputo fornire ai militari alcuna giustificazione circa il loro possesso, nonché, l’autovettura per la successiva confisca. Il 34enne, che al momento del controllo si presentava in evidente stato di ebrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test motivo per cui i carabinieri lo hanno denunciato anche per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza oltre a procedere al ritiro della sua patente di guida