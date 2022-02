Via Plebiscito, beccato ristoratore allacciato abusivamente alla rete elettrica

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di piazza Dante specie nei locali commerciali. Dalle verifiche effettuate con i tecnici dell'Enel è stato denunciato un 32enne, gestore di un ristorante di via Plebiscito, poiché aveva manomesso il contatore e si era allacciato direttamente alla rete "rubando" la corrente elettrica. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Nell’ambito dello stesso servizio i militari hanno sottoposto a controllo più di 130 persone tra cui un 50enne, che è stato segnalato all’ufficio di sorveglianza del tribunale etneo in quanto responsabile di violazione alla misura dell’affidamento in prova con obbligo di dimora nel comune di Misterbianco. Sono stati effettuati, inoltre, controlli alla circolazione stradale che hanno consentito di sottoporre a verifica 123 veicoli e contestualmente di elevare 12 sanzioni per violazioni al codice della strada tra cui 4 per guida senza patente di cui 1 minorenne, 5 veicoli sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo in quanto privi di assicurazione e un ciclomotore per guida senza casco.