Controlli dei carabinieri, sanzioni per due paninari di piazza Giovanni XXIII e un ristorante di via Gemmellaro

I carabinieri del comando provinciale di Catania, con la collaborazione della polizia locale ed il supporto operativo della compagnia d’intervento operativo-Cio del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, hanno avviato da qualche mese una importante attività di controllo e contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, posta in essere da proprietari di pub, ristoranti, trattorie, pizzerie e rivenditori ambulanti di alimenti (tra cui i food truck), nell’ottica di preservare il decoro urbano e di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici, a vantaggio anche della viabilità pedonale di residenti e turisti.

Le verifiche si stanno svolgendo nelle zone del centro storico, dove si concentra la movida serale, sul litorale catanese e nella area attigua alla stazione centrale ferroviaria, obiettivo certamente sensibile. Nello specifico, 56 sono le sanzioni amministrative complessivamente comminate dai carabinieri finora.

In 3 casi, però, si trattava di un’occupazione illecita già sanzionata nel recente passato. Infatti, nonostante questi tre esercizi commerciali fossero stati multati nei mesi scorsi, noncuranti delle contravvenzioni da pagare e delle possibili conseguenze per la loro attività, i relativi esercenti hanno continuato ad invadere indebitamente i marciapiedi e le sedi stradali della città. Pertanto, su richiesta dell’Arma catanese, per tali casi di recidiva - sulla scorta di quanto previsto sia dal codice della strada circa l’occupazione illecita del suolo stradale e sia da un’ordinanza sindacale del 2022 che impone l’immediato ripristino dei luoghi contro chi occupa il suolo pubblico ai fini di commercio senza la prevista autorizzazione - sono stati emessi dalla direzione sviluppo attività produttive Suap, tre "ordini di sospensione attività -ripristino stato dei luoghi e confisca merci”.

I locali commerciali sanzionati

In particolare, il provvedimento dirigenziale è stato notificato a due “paninari” di piazza Giovanni XXIII, che in due distinte occasioni sono stati colti ad occupare abusivamente con tavoli e sedie il suolo pubblico antistante al loro furgone, senza avere nessuna concessione, ed un altro al titolare di un ristorante etnico di via Gemmellaro, di cui non è stato fornito il nome dai carabinieri - anch’egli contravvenzionato in ben due circostanze per lo stesso motivo. Per i 3 esercizi, è stata quindi prevista la sospensione temporanea dell’attività, per un periodo rispettivamente di 15 e 20 giorni per i food truck e di 5 giorni per il ristorante, con la conseguente rimozione di quanto collocato sulla sede stradale e il ripristino dello stato dei luoghi. A garanzia dell’osservanza della richiamata normativa, la riapertura delle attività commerciali sarà inoltre subordinata al pieno adempimento dell’ordine ed al pagamento delle spese e sanzioni. La campagna intrapresa dall’Arma di Catania è tutt’ora in corso, infatti altre segnalazioni di casi di recidiva nelle violazioni sono state già inoltrate al comune di Catania che, verosimilmente, si tradurranno in nuove ordinanze di chiusura temporanea.