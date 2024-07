Bracconiere denunciato: aveva in casa 26 cardellini e 14 tartarughe

I carabinieri di Catania, hanno denunciato un 71enne di Aci Catena per bracconaggio. I militari dell'Arma, all’esito di una mirata attività investigativa, hanno trovato, all’interno del garage del pensionato catenoto, una spropositata quantità di pane raffermo conservato in buste di plastica. Le confezioni erano stipate ovunque, sia nel garage sia nel vano scale dell’abitazione sovrastante, quindi i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. A un primo sguardo nel garage, i carabinieri hanno subito intuito di trovarsi nell’abitazione di un bracconiere, perché su uno scaffale hanno trovato diverse reti a maglia fitta e dei picchetti, solitamente utilizzati per la cattura degli uccelli selvatici.

I militari hanno poi udito un insistente e forte cinguettio provenire dall’ultimo piano dello stabile. Saliti, dunque, fino al terrazzo, hanno scoperto che, in un ripostiglio di pochi metri quadri, chiuso a chiave, il pensionato aveva stipato delle gabbiette contenenti circa 30 uccellini di diverse specie. Il supporto del nucleo Cites di Catania, specializzato nel contrasto al traffico di specie protette sul territorio, è stato fondamentale per appurare che ben 26 esemplari appartenevano a specie protette, tra cui, ad esempio, i cardellini, che non possono essere né catturati né tenuti in gabbie. Sempre sul terrazzo, in un terrario costruito con materiale di fortuna, tra tondini in metallo, compensato e lastre di pietra, erano nascoste 14 tartarughe, la cui detenzione è vietata.

Per il pensionato è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, per detenzione di esemplari appartenenti a specie animali selvatici protetti. I cardellini e le tartarughe sono stati sequestrati e liberati in un’oasi protetta, dove potranno vivere nel proprio habitat naturale.