Caseificio abusivo fatiscente sequestrato a San Cristoforo

Un caseificio abusivo nel quartiere San Cristoforo è stato scoperto dai carabinieri. I militari, messi sull'avviso da un continuo via vai di persone nei pressi della bottega sede del caseificio abusivo, hanno deciso di ispezionare il locale dove hanno trovato due ragazzi che producevano ricotta, tuma, formaggio primo sale e formaggio stagionato, destinati alla vendita.

Sono quindi scattati i controlli ispettivi, al termine dei quali sono state rilevate le pessime condizioni igienico sanitarie di tutte le attrezzature e dei locali utilizzati. Il pavimento era ricoperto da siero e residui di produzione, che venivano liberati all'interno di un foro sul terreno e, da qui, direttamente in un fosso a perdere. In un vano adiacente, erano state sistemate un centinaia di forme di ricotta salata poste all'essiccazione non in ambiente refrigerato ma mediante due ventilatori. All’interno di un frigorifero, infine, è stata trovata una carcassa di agnello, priva di tracciabilità.

In una seconda fase del servizio, sul posto sono poi intervenuti anche i tecnici dell’Enel che hanno accertato come lo stesso immobile e un altro limitrofo, sempre nella disponibilità dei due casari abusivi, fossero allacciati illecitamente alla rete elettrica.

I due uomini catanesi, uno di 22 e l’altro di 23 anni, pregiudicato, sono stati denunciati per frode nell'esercizio del commercio, furto aggravato di energia elettrica, commercio di sostanze alimentari non genuine e scarico non autorizzato di reflui industriali. L'’attività abusiva stata chiusa e il locale è stato sequestrato insieme a 300 chili di formaggi e a 350 litri di latte.

Non è stato possibile destinare gli alimenti sequestrati alle mense al servizio dei meno abbienti per la mancata tracciabilità del latte e per le precarie condizioni di conservazione dei prodotti finiti.