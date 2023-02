Casa e "putìa" con telecamere, rivendita di droga in via Alogna: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 22enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari sono riusciti ad “apprendere” che il 22enne, in particolare, avrebbe gestito una rivendita di droga in via Alogna presso la propria abitazione quindi, dopo aver effettuato servizi di avvistamento, hanno sfruttato il cancello d’ingresso del palazzo rimasto incautamente aperto per arrivare al pianerottolo e per suonare alla sua porta della sua abitazione.

Il 22enne ha aperto la porta e con stupore si è trovato di fronte i carabinieri, che nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno di un armadietto della cucina due bustine di plastica contenenti 5,5 grammi di cocaina ed 11,3 di crack, una bilancia di precisione ed il materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché, in una camera da letto, un sistema di videosorveglianza con quattro telecamere, orientate su tutte le vie d’accesso alla sua abitazione per potersi in tal modo “difendere” da visite delle forze dell’ordine che, stavolta, non sono però servite a scongiurare l’arresto. Il 22enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.