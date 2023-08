Belpasso, banda del muro tenta di rubare lubrificanti: acciuffati

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato la scorsa notte un 33enne per tentato furto. Insieme a lui denunciati de uomini di 38 e 21 anni, tutti catanesi e pregiudicati.

I militari dell’Arma sono stati avvisati da dei vigliantes dell'istituto "The Guardian", che hanno segnalato al 112 un tentativo di furto in una azienda della frazione Piano Tavola. Al loro arrivo i carabinieri hanno avvistato e acciuffato un uomo che tentava di darsela a gambe, dopo aver scavalcato il muro di cinta della ditta. Durante le concitate fasi dell’arresto i militari hanno notato un furgone bianco, con a bordo due uomini, allontanatosi velocemente dai pressi dell’ingresso principale dell’azienda.

In seguito i militari, con l’ausilio del titolare dell’azienda, hanno constatato che due camion parcheggiati all’interno del piazzale erano stati completamente svuotati della merce trasportata: vernici e lubrificanti per motori. La merce era stata ammassata dai malviventi accanto il muro di cinta, in corrispondenza del punto da cui era stato visto fuggire l’arrestato, ed era pronta per essere caricata sul furgone dei complici. L'analisi dei filmati della videosorveglianza ha permesso di riconoscere autista e passeggero del furgone fuggito. I due sono stati denunciati a piede libero. Il materiale recuperato è stato restituito al titolare dell’azienda. Arresti domiciliari per il ladro.