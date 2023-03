Centro storico, carabinieri sventano il furto di uno scooter: il ladro è fuggito a piedi

I carabinieri in servizio di perlustrazione per le vie del centro storico hanno sventato il furto di uno scooter di grossa cilindrata. I militari erano a bordo dell'auto di servizio quando hanno notato un Honda SH fermo al centro della carreggiata, in via San Michele. Dopo aver spostato lo scooter liberando la strada, i carabinieri hanno verificato, via terminale, se il motociclo fosse rubato. Alla risposta negativa dei colleghi i militari hanno chiesto ai ristoratori della zona se tra i clienti vi fosse il proprietario dello scooter. Il metodo di indagine spicciolo si è rivelato efficace. Lo scooterista era infatti seduto in pausa pranzo in un ristorante della zona.

Ricerca dei ladruncoli in corso, grazie anche al racconto di una testimone oculare che visto scappare a gambe levate un giovane di circa trent'anni, dopo aver mollato lo scooter in via san Michele. Il giovane, secondo quando raccontato dalla stessa testimone, sarebbe stato accompagnato da un complice, a bordo di un secondo motociclo, rimasto bloccato da un'auto nella stessa via San Michele. Lo stop forzato del complice, incaricato di spingere col piede, secondo collaudata tecnica da topo di motocicli, l'Honda SH appena rubato avrebbe convinto il primo ad abbandonare il motoveicolo in mezzo alla strada. La vista dell'auto di carabinieri ha fatto il resto.