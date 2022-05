Sorpreso a rubare all'interno di auto in sosta: denunciato 43enne

I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 43enne catanese gravemente indiziato di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a rovistare in un’auto lasciata in sosta da un cittadino che stava conferendo del materiale nell’isola ecologica. Il complice del 43enne, accortosi dell’intervento dei militari e sfruttando la posizione favorevole in cui si trovava, è riuscito, invece, a scappare e a far perdere le proprie tracce.