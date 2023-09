Carburante agricolo, aggiornate le tabelle per ottenere le agevolazioni fiscali

Ampliate le produzioni agricole per le quali è possibile richiedere l'agevolazione fiscale per l'acquisto di carburante. Con decreto dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, sono state aggiornate infatti le tabelle che, in base al tipo di attività, stabiliscono i parametri unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato.

Nel dettaglio, le nuove tabelle che prevedono benefici fiscali per le produzioni agricole, orticole, nella silvicoltura e piscicoltura, nelle coltivazioni sotto serra e negli allevamenti, estendono le agevolazioni anche all'essiccazione di mandorle e pistacchio, alla raccolta delle olive da olio attraverso l’uso di macchine "raccoglitrici scavallatrici" solo per impianti super-intensivi con allevamento a spalliera, alle lavorazioni in colture protette, agli allevamenti di bovini e bufalini. Per quanto riguarda la coltivazione di funghi, in particolare, l'agevolazione per l'acquisto di carburante è riferita all'intero anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre), a prescindere dal numero di cicli produttivi effettuati. Infine, la quantità di gasolio per l’esecuzione delle lavorazioni straordinarie relative alle tabelle 45-46-47 è stata incrementata del 15 per cento.

Tutte le informazioni, con i dettagli relativi alle singole tabelle, sono disponibili all'interno del decreto scaricabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.