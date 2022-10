Tremestieri Etneo, tra carcasse di auto e cumuli di rifiuti "il paese è abbandonato a se stesso"

Auto abbandonate ed emergenza rifiuti. Un binomio che non colpisce solo il centro cittadino. Anche in provincia di Catania le difficoltà non mancano. È quanto emerge dalle segnalazioni dei cittadini a questa testata. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda Tremestieri Etneo. "In via degli Ulivi, zona Ravanusa, anche se le criticità riguardano tutto il territorio - si legge nella segnalazione di un lettore - ci sono rifiuti abbandonati da settimane. Per non parlare delle auto abbandonate".

La questione pare sia nota alle istituzioni. "Ho segnalato più volte la questione al Comune - continua - ma non si provvede né alla pulizia delle strade né alla sorveglianza delle nostre strade. Purtroppo non è solo qui nella nostra zona ma un po' tutto il paese è abbandonato a se stesso". Chi ha segnalato la questione a CataniaToday sottopone da settimane la questione al Comune, ma dagli uffici tutto tace. "Nessuno mi ha mai risposto", conclude il residente.