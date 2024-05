Incendi e risse, quattro poliziotti feriti nel carcere minorile di Bicocca

Ieri notte due detenuti stranieri provenienti dal Cesare Beccaria di Milano hanno incendiato due celle nel carcere minorile etneo Bicocca. Nelle operazioni di salvataggio, tre poliziotti penitenziari sono stati intossicati dai fumi della combustione e obbligati al trasporto in ospedale per le cure. Sempre ieri e sempre a Bicocca, un poliziotto penitenziario si è fratturato un braccio mentre divideva due detenuti che litigando si stavano prendendo a pugni e testate.

"Una giornata infernale", la definisce Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "La situazione è drammatica negli istituti per minori. Tutti quelli che parlano di carcere vivendolo solo in occasione di visite e/o eventi, restituiscano la realtà. Le carceri minorili oggi pullulano di detenuti maggiorenni, quindi, non sono idonee a consentire un ipotetico percorso rieducativo e di sicurezza, e non saranno gli spostamenti di detenuti dal nord al sud a migliorare la situazione che viene scaricata solo sulla pelle della polizia penitenziaria, giornalmente aggredita e ferita”.