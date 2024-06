Carcere di piazza Lanza, l'incontro ''Che coSs'è l'Amor? Conoscere e riconoscere la violenza di genere''

Domani 28 giugno 2024 si svolgerà, presso il carcere di Catania piazza Lanza, un happening dedicato alla violenza di genere, destinato alle detenute presenti in istituto: ''Che coSs'èl'Amor? Conoscere e riconoscere la violenza di genere''. Il filo conduttore dell’evento sarà la percezione del fenomeno della violenza contro le donne, attraverso il confronto delle detenute con alcuni esperti del tema. L’iniziativa, come riferisce il direttore del carcere Nunziella Di Fazio che ha promosso e organizzato l’evento, scaturisce dalla consapevolezza che la "violenza di genere rappresenta un fatto socio culturale tanto diffuso quanto poco conosciuto, con radici culturali profonde, che ha proporzioni davvero drammatiche e un sommerso spaventoso, basti pensare che secondo le statistiche più accreditate soltanto otto donne su cento che subiscono una qualche forma di violenza riescono ad essere intercettate. Occorre acquisire maggiore competenza e intervenire (come dicono gli articoli 16 e 18 della Convenzione di Istambul), subito prima che il fenomeno venga fuori”.

Secondo la dirigente si tratta di un progetto importante nel contesto detentivo, in quanto il carcere rappresenta un luogo privilegiato dove potere intraprendere anche un percorso educativo dei detenuti finalizzato alla prevenzione del fenomeno. L’idea di parlare di questo argomento dentro un Istituto penitenziario infine, scaturisce, dalla raccolta anamnestica, effettuata nel corso degli anni dagli operatori, che rivela come molti detenuti, uomini e donne, siano cresciuti in contesti nei quali erano presenti diverse forme di violenza e dal fatto che quest’ultimo aspetto si è tradotto spesso in comportamenti disfunzionali rispetto alle relazioni affettive e alla disparità dei ruoli. Sulla base di tali considerazioni la dottoressa Di Fazio ha voluto muovere i primi passi per porre in essere delle azioni per arginare il fenomeno ed evitare la recidiva.

L’approfondimento tematico della violenza contro le donne, in programma domani, servirà per conoscere quali sono i servizi disponibili sul territorio e come il legislatore tratta gli aggressori e tutela le vittime. All’happening, che sarà condotto dal drettore Di Fazio, parteciperanno: la presidente del centro antiviolenza Thamaia, Anna Agosta, che spiegherà in particolare in cosa consiste la violenza di genere e quali sono i principali servizi offerti dal centro antiviolenza; la psicologa del medesimo centro Carmen Bosco, che illustrerà gli effetti psicologici più comuni che le vittime di violenza subiscono e i segnali di rischio che una vittima di violenza deve imparare a riconoscere; Viviana Santanello, regista e Art Director pubblicitaria, formatrice sulle nuove tecnologie e sui nuovi media, consulente di comunicazione istituzionale e d'impresa, che tratterà di come le immagini trasmesse su schermi televisivi e dispositivi digitali possano influenzare la costruzione e la diffusione dello stereotipo di genere e quali siano gli effetti delle rappresentazioni delle “donne veline", "donne immagine", “donne ornamento” o “superdonne” sulla percezione del ruolo delle donne nella società; la commercialista Simonetta Murolo, presidente del cpo dei commercialisti, che tra le forme della violenza di genere tratterà in particolare di quella più subdola che è la “violenza economica”, che si fonda su di una relazione in cui una parte cerca di limitare e controllare l’indipendenza economica dell’altra, limitandone in questo modo l’autonomia; l'avvocato matrimonialista Santa Talio, che illustrerà l’impianto normativo e in particolare le misure previste per gli autori di violenza e i provvedimenti a tutela delle donne. Parteciperà all’evento infine la giornalista Elena Paba inviata di Rairadio uno e grr ideatore e coordinatrice della campagna “Come un’onda contro la violenza sulle donne”, con una diretta su radiouno che avrà inizio alle ore 10.05, durante la quale verrà trasmesso anche il messaggio di Papa Francesco, dedicato alla campagna della Rai e delle interviste effettuate a operatori e detenute.