Cardellini catturati illegalmente, denunciato un 42enne catanese: gli uccelli rimessi in libertà

I carabinieri di Licodia Eubea hanno denunciato un 42enne catanese, fermato ad un posto di blocco con arnesi atti ad offendere ed alcune gabbie con uccelli, tra cui alcuni cardellini, specie protetta catturata illegalmente con delle reti e dissuasori sonori. I militari dell’Arma hanno fermato la sua Alfa Romeo 147 che stava percorrendo viale della regione siciliana, poiché insospettitasi dall’improvviso rallentamento della vettura quando si era trovata nelle vicinanze del punto di controllo. Il conducente, che indossava degli indumenti sporchi di terreno, ha mostrato sin da subito un nervosismo sospetto, che ha fatto scattare la perquisizione dell'abitacolo.

Celate tra i sedili posteriori, erano nascoste cinque gabbie con 21 uccelli di varie specie, tra cui ben 5 cardellini, che sono considerati specie protetta e che dunque non si possono cacciare o prelevare in natura, in quanto severamente vietato dalla legge. Sono state poste sotto sequestro anche diverse reti, una falce in ferro con manico di legno, un coltello a serramanico di colore grigio con una lama lunga 10 centimetri ed un diffusore sonoro di colore bianco a batteria ricaricabile, materiale chiaramente utilizzato per la caccia dei volatili. I cinque cardellini, dopo essere stati sottoposti a visita veterinaria da personale dell’Asp di Vizzini che ne ha accertato il buono stato di salute, sono stati poi rimessi in libertà.