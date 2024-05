Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, ha inaugurato oggi, nella casa dell'amicizia, nel­l’ex Con­ven­to San­t’A­go­sti­no in via Vit­to­rio Ema­nue­le una nuova lavanderia e un servizio docce gratuito. Il servizio, già presente in altre città italiane, è ideato da Proc­ter & Gam­ble, ed è stato rea­liz­za­to gra­zie al coin­vol­gi­men­to del­la Co­mu­ni­tà di San­t’E­gi­dio e alla col­la­bo­ra­zio­ne di Ha­ier Eu­ro­pe.

"Il Santo Padre si ritiene vicino a quelli che soffrono. Questa è una iniziativa che dà l'esempio di come si vive secondo il Vangelo, cioè che bisogna aiutare coloro che soffrono, quelli che hanno bisogno di noi e che senza di noi non possono riavere la loro dignità. È una piccola goccia che vogliamo mettere qui a Catania, dove ci sono tanti profughi, tanti sbarchi. È un servizio semplice come quello che noi abbiamo ogni giorno a disposizione nelle nostre case ma che può aiutare a sentirsi a casa" ha detto il cardinale Krajewski.

Il servizio permetterà agli indigenti e ai senza fissa dimora di lavare e asciugare i propri indumenti e di usufruire di docce. Nel pomeriggio Krajewski ha presieduto nella cattedrale una liturgia di ringraziamento per il 56esimo anniversario della Comunità di Sant'Egidio