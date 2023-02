Cardiologia San Marco, consulenze telefoniche gratuite dal 12 al 19 febbraio

Da domenica prossima, giorno 12, fino a domenica 19 febbraio, i cittadini potranno chiamare il numero verde 800 05 22 33 per avere risposte dai cardiologi del San Marco su problemi o dubbi legati alle malattie del cuore. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” diretta da Gaetano Sirna, aderisce così alla XVII edizione di “Cardiologie Aperte”, la campagna nazionale di prevenzione delle patologie cardiovascolari promossa dall’ ente di ricerca dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri “Fondazione per il tuo cuore” e la collaborazione, tra le altre in Italia, anche dell’Unità operativa complessa del presidio di Librino diretta da Alessio La Manna. Gli orari per chiamare al numero verde sono: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, tutti i giorni della settimana dal 12 al 19. Per maggiori informazioni, è disponibile il sito web della Fondazione all’indirizzo www.periltuocuore.it.