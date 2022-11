Cardiologo ucciso a Favara: la pistola era stata rubata nel 1979 a Catania

La pistola trovata in casa di Adriano Vetro, arrestato per omicidio premeditato dai carabinieri poche ore dopo il delitto, secondo quanto è stato reso noto nell'incontro con i cronisti, è risultata essere rubata nel 1979 in provincia di Catania. Aveva anche delle munizioni nel caricatore, ma altre decine sono state trovate e sequestrate in casa di Vetro. Il presunto omicida ha riferito, durante l'interrogatorio, di aver trovato la pistola in campagna.

"Il dottore Gaetano Alaimo stava semplicemente facendo il proprio mestiere, e in un contesto di difficoltà economica, e di non certo serenità da parte dell'indagato, si è registrata la tragedia. Ma dobbiamo continuare a registrare una incredibile disponibilità e facilità nel reperimento ed utilizzo di armi clandestine". Lo ha detto, in conferenza stampa, il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento, Salvatore Vella.