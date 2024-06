Fnp Cisl:"3mila caregiver aspettano i compensi da febbraio, intervenga il comune"

"Oltre 3mila caregiver familiari, che danno assistenza e cure a disabili e anziani dei comuni del distretto socio-sanitario 16, capofila Catania, con Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, aspettano da febbraio il pagamento di somme per gli anni dal 2018 al 2021", lo rende noto la Federazione nazionale pensionati della Cisl

"Intervengano il sindaco Trantino e l’assessore al Bilancio Marletta per sbloccare l’incresciosa situazione", chiede il segretario generale del Fnp Cisl di Catania Giacomo Giuliano, che si unisce al richiamo di Melania Miraglia, presidente dell’VIII commissione consiliare del Comune.

"Al nostro Sportello del pensionato sono arrivate tante segnalazioni – aggiunge Giuliano – si tratta spesso di assistenti familiari che non navigano nell’oro e queste somme, pur se esigue, consentono comunque loro di poter avere un sostegno economico per poter continuare a garantire che le persone assistite e con necessità particolari possano vivere con dignità, sicurezza e qualità della vita. Pare che alla base dei ritardi nel pagamento dei bonus ci siano anche problemi tecnici – conclude il segretario dei Pensionati Cisl di Catania – ma ci sembra assurdo che con le tecnologie attuali si possa restare bloccati da meccanismi burocratici penalizzanti soprattutto per le persone che più hanno bisogno. Per questo ci uniamo all’appello, cosicché intervengano autorevolmente il sindaco e l’assessore del Comune di Catania, che è capofila del distretto".