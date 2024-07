Sanità, l'allarme della Uil Fpl: "Grave carenza di personale nei mesi estivi"

L’arrivo dell’estate porta con sé, puntualmente, una preoccupante carenza di medici, infermieri e personale socio-sanitario negli ospedali di Catania. Mario Conti, segretario territoriale della Uil Fpl Catania, sottolinea come questo problema cronico sia particolarmente evidente nei mesi estivi nei nosocomi catanesi. I reparti più colpiti sono i pronto soccorso,le terapie intensive e le traumatologie. L’aumento dei ricoveri dovuto a traumi stradali, ustioni e incidenti estivi mette in luce un problema che è presente tutto l’anno, ma che nei mesi caldi assume contorni ancora più preoccupanti

“A risentire particolarmente della carenza di medici e infermieri nei mesi estivi - rende noto l'esponente sindacale - sono soprattutto i pronto soccorso, i reparti di terapia intensiva e le traumatologie: in estate, infatti, assistiamo a un aumento dei ricoveri conseguenti a traumi stradali, ustioni e incidenti. E ci accorgiamo ancor di più come questo problema, che è sotto gli occhi di tutti tutto l’anno, in estate assuma contorni preoccupanti. Andando avanti così - aggiunge il segretario della Uil Fpl - fra pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, il comparto infermieristico sarà quello maggiormente penalizzato nei prossimi anni, e già ne stiamo pagando lo scotto in questi mesi, per questo chiediamo di garantire almeno un rilevante ingresso di operatori socio-sanitari di cui peraltro esiste già una graduatoria di bacino già approvata dall’Asp di Catania.Se non si cambia rotta - conclude Mario Conti – a essere penalizzata sarà tutta l’offerta sanitaria non solo durante ‘l’emergenza estate".