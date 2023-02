Uilpa-Uil: "Buco di organico di oltre cento agenti di polizia penitenziaria a Piazza Lanza"

“Un buco di organico di oltre cento agenti di polizia penitenziaria a Piazza Lanza. Quindicimila in meno in tutta Italia. Così, le aggressioni alle lavoratrici e ai lavoratori negli istituti di pena sono all’ordine del giorno. Nessuno si sorprenda degli episodi di aggressione, come quello avvenuto in queste ore nella casa circondariale etnea. Peraltro, solo l’ultimo di una lunga serie”. Lo afferma il segretario nazionale della Uilpa-Uil, il catanese Armando Algozzino.

"Continuiamo a chiedere - aggiunge - a questo Governo come a quelli che l’hanno preceduto, l’adeguamento di uomini e mezzi al sovraffollamento delle strutture penitenziarie. La situazione è esplosiva e non ha sinora creato effetti ben più gravi unicamente grazie alle doti umane e professionali degli agenti di polizia penitenziaria, cui andrebbe dato supporto concreto. "Esprimiamo solidarietà e offriamo piena assistenza, sindacale e legale, all’agente selvaggiamente picchiato a piazza Lanza e costretto al ricovero ospedaliero. Sollecitiamo, come ormai facciamo inutilmente da troppo tempo, l’immediato trasferimento ad altro istituto per gli autori delle aggressioni. Questa - conclude Algozzino - è una delle nostre proposte per creare almeno un deterrente a questa insopportabile catena di intimidazioni e violenze ai danni di migliaia di servitori dello Stato".