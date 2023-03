Algozzino (UilPa): "Pochi agenti a Piazza Lanza, situazione insostenibile"

"Nel carcere di piazza Lanza a Catania la situazione è pericolosamente insostenibile, con 212 agenti di polizia penitenziaria in organico invece che i 347 previsti. Un’integrazione è necessaria. Siamo pronti a organizzare ogni forma di protesta sindacale". Lo scrive il segretario nazionale della UilPa Polizia Penitenziaria-Uil, il catanese Armando Algozzino, in una lettera aperta indirizzata al capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, al direttore generale del personale, Massimo Parisi, al provveditore regionale, Cinzia Calandrino, al direttore della Casa circondariale di piazza Lanza, Elisabetta Zito. L’esponente dell’organizzazione sindacale di categoria, ricordando "la lunga lista di aggressioni ai danni di agenti", afferma nella nota che "non può più essere tollerata dalla UilPa la grave situazione in cui versa l’Istituto di Catania Piazza Lanza, sentito il personale che quotidianamente affronta un servizio difficile a causa delle carenze in tutti i ruoli". Nel dettaglio, Armando Algozzino sottolinea il caso-limite dei lavoratori con incarico di ispettori che "sono appena nove nonostante i ventidue previsti e dei nove ne sono presenti sei, di cui la metà svolge funzione di Coordinatore della Sorveglianza Generale pur non percependo alcun incentivo per questo incarico".

"Inoltre – si legge ancora nella lettera firmata dal segretario nazionale UilPa Polizia Penitenziaria – un ispettore svolge funzioni di responsabile Ufficio Servizi e un altro è all’Ufficio matricola mentre ai tre Coordinatori, quando non impegnati nella sorveglianza generale, vengono affidate le unità operative principali dei reparti detentivi e pertanto su di loro grava gran parte del carico di lavoro. Per finire va evidenziato come i sei ispettori, su ordine del comandante, svolgano servizio nel turno 16/24 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Spesso, peraltro, rincasano dopo dieci ore continuative di servizio sobbarcandosi anche a garantire personalmente il cambio agli agenti e la fruizione del servizio-mensa". "Stesso discorso vale per i Sovrintendenti – aggiunge Algozzino – che dovrebbero essere ventiquattro ma risultano in sei, di cui soltanto due presenti in sede. I disagi rappresentati valgono anche per i preposti dei reparti che nell’ultimo periodo stanno facendo moltissimi sacrifici prendendosi carico di molti impieghi. Ciò a causa anche della forte carenza di agenti /assistenti che da tempo affligge l’Istituto poiché a fronte di un organico previsto di 298 unità, la forza operativa in questo ruolo è di sole 207, a cui bisogna toglierne altre nove distaccate al Nucleo Trasporti. Sono numeri non affatto sufficienti a garantire un sereno e regolare svolgimento dei turni con una corretta e adeguata copertura dei posti di servizio. Questo costringe il personale a lavorare in condizioni di scarsa sicurezza e ricoprire più posti di servizio anche contemporaneamente". Armando Algozzino evidenzia "la poca sicurezza, i pochi controlli e l’impossibilità di svolgere quanto stabilito nelle disposizioni di servizio emesse dagli Ispettori per detenuti problematici e con patologie psichiatriche”.

Quindi, sollecita "un interpello nazionale urgente che preveda l’assegnazione degli ispettori e sovrintendenti previsti" e denunciando come "il personale sia ormai esausto a causa dei continui cambiamenti posti in essere negli anni dal Comandante, mentre riscontriamo un’assenza dell’Amministrazione Penitenziaria che sottovaluta le innumerevoli aggressioni fisiche e verbali cui è sottoposto il personale". Il segretario nazionale della UilPa Polizia Penitenziaria conclude citando "la ciliegina sulla torta: la continua richiesta da parte del Nucleo di attingere personale dall’Istituto per dirottarlo alle visite ambulatoriale e alle udienze, gravando così ancora di più su uffici e personale".