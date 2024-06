Sostegno all'affitto, la Caritas di Acireale devolve 4 mila euro al progetto "Casa e lavoro"

In occasione della Quaresima appena trascorsa, la Caritas diocesana di Acireale ha ricevuto dalle comunità parrocchiali una somma pari a circa 4mila euro, che è stata devoluta al fondo a sostegno del progetto "Casa e lavoro", che prevede misure in sostegno delle famiglie in condizione di disagio ed in particolare verso coloro che non possono permettersi di pagare l’affitto. Le parrocchie, quindi, hanno contribuito ad una raccolta fondi per aiutare queste famiglie, promuovendo una comunità più coesa e inclusiva. Quanto raccolto nelle settimane quaresimali è stato consegnato al vescovo mons. Antonino Raspanti.

"Gli aiuti raccolti – dichiara don Orazio Tornabene, direttore Caritas diocesana – sono stati distribuiti in maniera mirata a chi ne ha più bisogno. Le comunità parrocchiali, oltre a ciò che svolgono quotidianamente, hanno voluto offrire, attraverso un segno di unità, un sostegno tangibile e una speranza per un futuro migliore". La Caritas, inoltre, attraverso l’aiuto economico di privati ed imprese, ha costituito il "Fondo lavoro" per favorire l’entrata nel mondo del lavoro di giovani e persone in condizioni sfavorevoli.