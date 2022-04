Caritas Acireale, inviati 16 mila euro per emergenza in Ucraina

La Caritas della diocesi di Acireale ha attivato una raccolta fondi nelle comunità parrocchiali, trasmettendo un primo bonifico a Caritas Italiana pari a 16 mila euro.

Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi acese ha chiesto "ulteriore vicinanza e prossimità al popolo ucraino": "Le diocesi siciliane sono pronte a dare asilo ma in questo momento le vittime della guerra nutrono la speranza che il conflitto si fermi e così poter rientrare nelle proprie case – ha detto - Per questo motivo, in particolare donne e bambini, preferiscono le grandi città del centro nord perché sperano in un rapido ritorno. Rimangono attive la catena umanitaria e le offerte economiche. Voglio ringraziare, infatti, le parrocchie e la comunità tutta che danno una forma effettiva alla carità. Non stanchiamoci di unirci ancora in preghiera per la conversione dei cuori".