Caritas diocesana di Catania, erogato un "microcredito di libertà" ad una vittima di violenza

Erogato per la prima volta a Messina il microcredito di libertà ad una vittima di violenza presa in carico dal Centro antiviolenza dell'associazione Evaluna e seguita dai servizi sociali del comune di Messina che hanno supportato ed accompagnato la donna ed i suoi figli. Il Centro antiviolenza ha provveduto ad avviare le procedure previste dall'ente nazionale del Microcredito e, grazie a Salvo Pappalardo, vicedirettore e referente del servizio microcredito della Caritas diocesana di Catania la donna ha ottenuto questo finanziamento dalla Banca UniCredit di Messina.

Il microcredito di libertà è uno strumento pensato per promuovere l'autonomia e le potenzialità delle donne, finanziato con un fondo di garanzia da 3 milioni di euro, frutto dell'accordo tra Ministero delle Pari Opportunità, Abi, Federcasse, Caritas e Ente Nazionale del Microcredito. Nel caso specifico, infatti, le somme ottenute saranno utilizzate per garantire ai suoi figli un ambiente di vita più confortevole e fare fronte ai debiti accumulati in seguito all'allontanamento dell'ex compagno.

Il microcredito di libertà è uno strumento di supporto per le vittime di violenza che a seguito della denuncia si trovano a dover ricostruire il proprio futuro e quello dei propri figli, ripartendo grazie a questo prestito a tasso agevolato creato per dare opportunità di riscatto a chi normalmente non sarebbe ammesso ad un prestito bancario.