Il sindaco di Belpasso contro Lanfranco Zappalà: "Dichiarazioni imbarazzanti, chieda scusa ai belpassesi"

Carlo Caputo non ci sta. Il sindaco di Belpasso in un video risponde alle parole di Lanfranco Zappalà, il quale ha annunciato ieri di ricorrere alle vie legali per la diffusione delle immagini in cui viene "pizzicato" dalle telecamere di videosorveglianza a gettare tre sacchi di rifiuti in una discarica abusiva a Piano Tavola.

"Ho fatto denuncia per la tutela della sua privacy"

"Portiamo avanti, da tempo, la lotta contro gli incivili che io ho ribattezzato senza mezzi termini “zozzoni” - esordisce Caputo in una nota - Non ho mai guardato in faccia nessuno, che siano personaggi noti o meno. Siamo sempre stati attenti nel far circolare le 'prove' che immortalano gli incivili deturpare la nostra terra. Sui social e sulla stampa, però, è uscito un video che individua un cittadino alimentare una micro-discarica. Ovviamente ho fatto una denuncia per la tutela della sua privacy perché per me è molto importante. Quello che mi preme è ora che le autorità competenti accertino - e identifichino - l’individuo o gli individui che hanno fatto circolare questa fonte video".

"Chieda scusa ai belpassesi"

Caputo, seppur senza mai nominarlo - invita Zappalà chieda scusa ai cittadini belpassesi: "A netto di ciò ho letto delle cose davvero imbarazzanti dalle dichiarazioni del soggetto coinvolto. Io penso che sia ora che chieda scusa, innanzitutto ai belpassesi. Un soggetto non residente a Belpasso che carica delle buste sulla propria auto, si reca nel nostro territorio, inoltrandosi nella nostra zona industriale (quindi in una strada non di passaggio) andando a cercare volutamente una micro-discarica, apre il cofano della macchina e ha getta 3 sacchi di rifiuti. Deve chiederci scusa".

"Abbandono dei rifiuti è reato"

"C’è un lavoro di rimozione che paga il mio Comune e i contribuenti. Io credo che, anziché minimizzare il gesto e farsi scudo dietro alla questione della privacy, ha sprecato tempo prezioso per andare a rimuovere quei sacchi. Il Comune non ha comminato un’ammenda, il Comune ha notificato una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica di Catania, perché lo voglio ancora ricordare: l’abbandono dei rifiuti illeciti è reato. Non c’è una sanzione amministrativa ma penale. Sarà il giudice a stabilire l’ammenda da applicare al soggetto".

"Quindi - conclude Caputo - anziché accampare delle scuse, minimizzare, dare spiegazioni sul perché ha scaricato per strada i tre sacchi, adducendo come scusa che la discarica era chiusa (per precisare la discarica non esiste ma il cittadino conferisce presso i centri di raccolta Comunali) il soggetto in questione chieda scusa ai belpassesi, vada a ripulire la zona, e magari organizzi una giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti, se la questione gli sta davvero a cuore".