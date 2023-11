Via Plebiscito, carne di cavallo rancida e bracieri abusivi: sanzioni per cinque "arrusti e mangia"

I carabinieri di piazza Dante, insieme ai colleghi dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas), alla polizia municipale e a personale dell'Azienda sanitaria provinciale, hanno effettuato dei controlli in via Plebiscito in cinque ristoranti comunemente detti “arrusti e mangia”.

In uno di questi, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, i Nas e il personale dell’Asp hanno trovato oltre 400 chili di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione. La carne è stata subito sequestrata e avviata alla procedura di distruzione poiché ritenuta pericolosa per la salute dei consumatori. Lo stesso ristorante è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico, con il contestuale sequestro amministrativo del braciere utilizzato per preparare la carne sulla strada.

In un’altra trattoria, sono stati sequestrati distrutti 3 chili di carne bovina per mancanza di tracciabilità. Il titolare è stato sanzionato per questo motivo e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le stesse sanzioni sono scattate per il titolare di un altro ristorante, a cui sono stati sequestrati 6 tavoli e 11 sedie che occupavano abusivamente la strada, sequestrate anche 24 confezioni di salmone senza tracciabilità. Sanzioni per occupazione di suolo pubblico e sequestro di braciere, infine, anche per altri due ristoranti, per scarse condizioni igienico sanitarie e mancato aggiornamento della segnalazione certificata d'inizio attività.

Uno dei cinque ristoranti sanzionati per occupazione di suolo pubblico è risultato recidivo e sarà segnalato alla “Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” del comune per la sospensione temporanea dell’attività per un minimo dio cinque giorni.

Durante tutta la durata del servizio, le pattuglie dei carabinieri della compagnia di intervento operativo di Palermo hanno elevato sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 19mila euro sottoponendo 7 veicoli a sequestro o fermo amministrativo per mancata assicurazione e per guida senza casco.