La vittoria

Carnevale di Viareggio, l'acese Matteo Raciti trionfa nei carri di seconda categoria

L'artista siciliano si aggiudica il primo premio per l'opera "All you Can Eat", in concorso, all'esordio, nei carri di seconda categoria. "Sembra un sogno, eppure è realtà" - ha dichiarato