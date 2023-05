Caro affitti, il governo sblocca 660 milioni (previsti dal Pnrr)

Le proteste degli studenti universitari per il caro affitti sembrano aver sortito i primi effetti positivi. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la presentazione di un emendamento per "confermare l'immediata operatività" delle misure "che destinano 660 milioni di euro all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore". Si tratta di soldi previsti dal Pnrr per gli alloggi universitari. Sono stati sbloccati, come spiega Today.it, dopo una "interlocuzione con la Commissione europea che ha consentito di escludere la natura di aiuti di Stato" di questi interventi. "Gli studenti politicizzati di sinistra, che negli ultimi giorni hanno piazzato le tende davanti agli atenei, possono tornare a casa. Il governo ha appena sbloccato 660 milioni per gli alloggi universitari", ha dichiarato il deputato della Lega Rossano Sasso alimentando la polemica nata ieri dopo le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Valditara.

La mossa del governo per sbloccare i 660 milioni del Pnrr

I 660 milioni di euro destinati dal Pnrr all’acquisizione di nuovi posti letto universitari saranno immediatamente disponibili. Il governo ha appena trovato la soluzione al problema del caro affitti, inserendo un emendamento governativo al disegno di legge conversione del decreto Pa, attualmente all'esame della Camera dei deputati. "Riguarda le misure di incentivazione al c.d. housing universitario introdotte dall'articolo 25 del decreto - legge n. 144 del 2022 ed è finalizzato ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, definite nella giornata di ieri, che hanno consentito di escluderne la natura di aiuto di Stato - si legge in una nota di Palazzo Chigi -. L'emendamento conferma, anche a livello legislativo, l'immediata operatività delle citate misure che destinano 660 milioni di euro" per gli alloggi universitari.

Caro affitti, Boccia: governo ripristini il fondo

Nel frattempo non si placa la polemica sul taglio dei 330 milioni di euro del fondo degli affitti deciso dal governo Meloni. "Al governo farebbe bene, anche per sé stesso, un gesto di umiltà ammettendo di aver sbagliato" ha dichiarato il senatore del Pd Francesco Boccia, ribadendo che "le accuse del ministro Valditara sono molto gravi, perché dimostrano come la destra di fronte alle emergenze faccia sempre da scaricabarile o si nasconda".

Secondo il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, "c’è un arretrato da smaltire", però che il programma del ministro dell’Università Bernini "è di arrivare a 65 mila posti letto nei prossimi anni. Nella legge di bilancio abbiamo previsto 400 milioni in più e c'è anche un 1 miliardo sul Pnrr per questa voce che sta a cuore a tutti noi" ha puntualizzato Barelli, aggiungendo che "questa è la logica del fare, pur non avendo la bacchetta magica".