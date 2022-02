Caro benzina, sciopero dei camionisti: bloccato il traffico al casello di San Gregorio

Da mezzanotte gli autotrasportatori catanesi si sono organizzati per bloccare il traffico, come in tutta la Sicilia. Camion e trattori si sono riversati nelle strade e autostrade dell'isola, tra Avola, Gela, Termini Imerese, Tremestieri etneo, Catania e nelle vicinanze dello Stretto di Messina. Si tratta di gruppi autonomi di autotrasportatori che protestano contro il rincaro dei costi del carburante.

Casello di San Gregorio dell'autostrada Catania-Messina, bloccato. Tra ieri sera e la notte scorsa ignoti hanno bloccato tre camion, due lungo la A19 Palermo-Catania e uno alla Zona Industriale di Catania: hanno costretto gli autisti a fermarsi e hanno tagliato i pneumatici dei loro mezzi. Su questi episodi, che non è certo siano collegati alla protesta, indaga la polizia.

"Stanno bloccando i cittadini, invitandoli a fermarsi. La situazione è ormai incontrollabile, la rabbia degli autotrasportatori per il caro carburante ha portato all'esasperazione: presidi di gruppi autonomi bloccano le strade mettendo di traverso trattori e camion e impedendo a chi vuole transitare di proseguire. - spiega Salvatore Bella, segretario regionale di Conftrasporti Sicilia - Si spera vivamente che oggi all'incontro con il viceministro Bellanova si configuri un'apertura per rasserenare gli animi, mettendo a disposizione fondi adeguati ad aiutare concretamente le imprese a sostenere l'impennata dei costi. Diversamente la situazione non potrà che peggiorare sfociando in una guerriglia sociale con gravi danni anche alla filiera agroalimentare perché i prodotti deperibili non potranno essere spediti. Potrebbero arrivare nelle strade siciliane oltre 10 mila camion".

"Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'Assessore Marco Falcone - prosegue - hanno dichiarato che la Regione ha stanziato 10 mln subito spendibili per il recupero parziale del costo per l'attraversamento dello Stretto di Messina e hanno auspicato che il Governo nazionale faccia la sua parte. La nostra categoria ha subito aumenti pari al 30% sia sul carburante sia sul costo del traghetto, non è possibile scaricare sui committenti questi rincari, soprattutto riguardo alla filiera ortofrutticola. Per queste motivazioni chiediamo uno sforzo al governo nazionale per evitare ulteriori peggiori conseguenze", conclude Bella.